PRIMAVERA | Lazio, Cuzzarella passa al Casarano: i dettagli
03.07.2026 19:00 di Christian Gugliotta
Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it
Cristian Cuzzarella si prepara al salto in Serie C. Come vi avevamo raccontato, l'esterno della Lazio Primavera era in scadenza a giugno e senza rinnovo è rimasto svincolato, pronto ad accogliere l'offerta di un nuovo club.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 2006 firmerà a titolo definitivo con il Casarano, club pugliese militante in Serie C. Dopo l'ultima positiva annata disputata al servizio di Punzi, dunque, il ragazzo vivrà la sua prima esperienza tra i grandi.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.