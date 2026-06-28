PRIMAVERA | Cuzzarella lascerà la Lazio: è pronto al salto in Serie C
28.06.2026 10:30 di Christian Gugliotta
Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it
La Lazio Primavera continua il proprio restyiling. In vista della prossima stagione, sono già diversi i ragazzi che hanno annunciato il loro addio al settore giovanile biancoceleste. Tra questi spicca Tommaso Bordoni, capitano della squadra allenata da Punzi, ma l'elenco comprende anche Ferrari, Gelli e Marinaj, tutti pronti a provare il salto tra i grandi.
La lista dei partenti, però, è pronta per essere aggiornata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, anche Cristian Cuzzarella lascerà la Lazio. Il contratto dell'esterno classe 2006 scadrà il 30 giugno e, una volta svincolato, il ragazzo intraprenderà un'avventura in Serie C.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.