Lazio, Orsi svela: "Lotito traballa, perde certezze. Mi aspetto che..."
27.06.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato dell'attuale gestione della Lazio da parte del presidente Lotito, che ha appena acquistato la Reggina in Serie D. Di seguito le sue parole.
“Delle persone mi hanno riferito una cosa sicura, il presidente Lotito sta traballando, sta perdendo qualche certezza. Non so a cosa porti, però mi aspetto qualcosa. Non è ancora successo niente dopo 5 mesi dalla parte della società, la calma piatta spesso porta a delle decisioni. La percezione che molti danno, parlando con persone interne al mondo Lazio, di un Lotito in difficoltà e affranto, non esiste”.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.