Lazio, Giordano: "La protesta deve continuare! Lotito ignora i tifosi..."

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato del momento difficile che sta vivendo la Lazio e della scelta del presidente Lotito di acquistare la Reggina. Di seguito le sue parole.

"La protesta? Bisogna andare avanti al di là dei risultati. Il tifoso della Lazio ha sempre fatto sentire il proprio dissenso in modo pacifico. Ormai i problemi di questa società sono noti da tutte le parti, dall'esterno non si fanno più domande come avveniva all'inizio. Quando una tifoseria fa una dimostrazione di fede come quella che sta facendo il popolo laziale, è normale che tutti prendano le sue parti. Mi sembra evidente che l'interesse di Lotito oggi sia solo sulla Reggina. La Lazio è ferma, il suo presidente sta pensando a Reggio Calabria invece di pensare al suo popolo".

"Oggi isolare la squadra è più difficile rispetto al passato. In più questa è una squadra ancora più svuotata, senza giocatori come Provedel e Romagnoli. Giocare senza tifosi sarà pesante, ma la colpa è della società. Oggi non si può ragionare in virtù del risultati, ma portare avanti il discorso e vedere quello che succederà tra sei mesi o un anno. So che questo significa violentare la passione dei tifosi, ma per raggiungere un obiettivo bisogna fare dei sacrifici".