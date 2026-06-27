Calciomercato Lazio | Vergara piace a tanti: Roma e Tottenham ci pensano
27.06.2026 11:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Antonio Vergara è tutto da decifrare. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri può continuare a crescere all'ombra del Vesuvio, è un calciatore dal talento evidente e con una duttillità che può far comodo al tecnico livornese.
Allo stesso tempo, però, non viene considerato un incedibile: con la giusta offerta può partire. Nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Lazio, ma la concorrenza è aumentata.
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Roma, Como e Tottenham lo hanno messo nel mirino. Il Napoli però non vorrebbe perderlo: solo un’offerta irrinunciabile può far vacillare De Laurentiis.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.