Mondiali 2026 | Capo Verde ai sedicesimi! Oggi in campo Croazia e Inghilterra
27.06.2026 14:00 di Simone Locusta
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Il sogno capoverdiano continua. Dopo lo 0-0 nella notte contro l'Arabia Saudita, Capo Verde si assicura il passaggio ai sedicesimi di finale del Mondiale. Un risultato clamoroso. Le altre tre partite disputate hanno decretato ufficialmente il passaggio del turno di Belgio, Spagna (da prime dei rispettivi gironi) e dell'Egitto (da secondo). Di seguito il programma delle ultime due sfide della giornata:
CROAZIA - GHANA (Ore 23:00)
PANAMA - INGHILTERRA (Ore 23:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.