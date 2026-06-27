Lazio, lutto nella squadra Primavera: il cordoglio del club
27.06.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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"La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’attuale centrocampista della Primavera biancoceleste Valerio Gelli per la scomparsa di suo padre Corrado.
In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il settore giovanile si stringono con affetto attorno alla famiglia".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.