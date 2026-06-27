Lazio | Il primo volo di Flaminia impresso sulla pelle: il nuovo tatuaggio del falconiere
27.06.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
La prima volta non si scorda mai. E come dimenticare il primo volo della propria aquila allo Stadio Olimpico? Un evento memorabile e carico di emozione che Giacomo Garruto, il falconiere della Lazio, ha voluto imprimere sulla sua pelle per sempre.
Come mostrato sui social, il falconiere si è tatuato sullo stinco destro una piuma con dentro due bimbi, presumibilmente i suoi figli, che guardano la Curva Nord sormontata da Flaminia.
Il tutto con a corredo la scritta "Tra cielo e cuore... là dove tutto ha inizio. 20.12.2025". La data, infatti, corrisponde al giorno di Lazio-Cremonese, debutto assoluto della nuova aquila all'Olimpico.
Di seguito la foto del tatuaggio:
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.