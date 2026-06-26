Lazio, il contratto di Gattuso fa discutere: la verità dietro la clausola
26.06.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Si è parlato tanto del contratto particolare che lega Gennaro Gattuso alla Lazio, un annuale con rinnovo automatico in caso di arrivo tra le prime 12. Come spiega il Messaggero, questa clausola è stata accettata dal tecnico senza esitazioni, convinto del valore della rosa.
Difficile, infatti, immaginare una Lazio fuori da quella fascia di classifica. La scelta di un contratto annuale con prolungamento automatico risponde soprattutto a esigenze di bilancio.
Il quotidiano riporta infatti che il tecnico avrebbe preferito un biennale, ma il club ha optato per una formula che limita l'impatto economico, legando il secondo anno al raggiungimento di un obiettivo ritenuto ampiamente alla portata.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.