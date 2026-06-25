Mondiali 2026 | Quattro squadre ai sedicesimi: il programma della giornata
25.06.2026 15:00 di Simone Locusta
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MONDIALI - Quattro partite disputate, due ancora da giocare quest'oggi. Dopo le vittorie di Sudafrica, Messico, Brasile e Marocco, ottenute rispettivamente contro Corea del Sud, Repubblica Ceca, Scozia e Haiti e che hanno decretato il passaggio al turno successivo delle prime quattro selezioni, a chiudere la giornata saranno Curaçao - Costa D'Avorio e Ecuador - Germania. Di seguito il programma.
Curaçao - Costa D'Avorio (Ore 22:00)
Ecuador - Germania (Ore 22:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.