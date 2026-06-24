Calciomercato Lazio | L'Atalanta piomba su Gila: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Atalanta si inserisce per Gila. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore la società nerazzurra avrebbe fatto un sondaggio molto approfondito per il difensore e sarebbe pronta a offrire oltre 20 milioni per il cartellino. Sarebbe una cifra che potrebbe accontentare Lotito, che ha promesso a Gattuso di trattenere lo spagnolo e non vorrebbe cederlo per meno di 25/30 milioni di euro. A Bergamo Gila ritroverebbe Maurizio Sarri in panchina.

In corsa però c'è da tempo anche il Napoli, che ha già raggiunto un accordo con l'entourage del calciatore per un contratto da oltre tre milioni di euro a stagione più bonus. Ma la Lazio non sarebbe disposta ad accettare una proposta azzurra da 'soli' 15 milioni più bonus, pur con l'inserimento di una contropartita tecnica (Lucca o Rafa Marin). Anche perché c'è sempre il 50% della cifra da dare al Real Madrid.