Lazio, Mattei: "Non critico Gattuso a priori. Peruzzi? Scelta per calmare la piazza"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha fatto il punto sul momento della Lazio e anche su quelle che sono le aspetattive in vista della prossima stagione: “I fans di Gattuso tifano affinché il tecnico raggiunga ‘l’ambizioso traguardo’ (12 posto, stando alla clausola, ndr). Io girerei la questione al direttore sportivo che lo scorso anno disse di dimettersi qualora non avesse raggiunto gli obiettivi: ora lo invito ad indicarci cosa intende per ‘fallimento’".
"Gattuso sicuramente non è un allenatore di prima fascia però deve avere la possibilità di lavorare, vediamo che tipo di materiale avrà a disposizione. Non si può criticare a priori. L’allenatore nella Lazio quasi mai è stato colpevole, quasi sempre è stato vittima perché la società è sempre abilissima a scaricare sul tecnico le proprie responsabilità".
"Tra mercato a saldo zero e libero c’è poca differenza in casa Lazio, quindi è un falso problema".
"Peruzzi viene scelto per calmare la piazza, non per aiutare Gattuso”.
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