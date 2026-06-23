Calciomercato Lazio | Gila, Cucchi: "Giocatore fondamentale. Lucca potrebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il momento della Lazio è drammatico, è molto complicato, è forse il più difficile della storia della Lazio. Di 126 anni, lo sapete, c'è una profonda contestazione, c'è una grande spaccatura tra la tifoseria laziale e la società, il presidente Lotito. Non ci sono soldi, la Lazio non può fare mercato se non vendendo quindi è veramente difficile", inizia così l'intervento di Cucchi a Radio Tutto Napoli.

Proseguendo, il giornalista ha aggiunto: "Oggi è stato annunciato l'ingaggio di Gattuso, che ha avuto il coraggio di accettare una situazione davvero complicata da allenare in un momento difficilissimo per la società romana, vedremo cosa succederà. Certamente la Lazio ha bisogno di fare cassa, quindi Gila è una perdita che inevitabilmente si dovrà mettere in conto. Giocatore fondamentale per la tifoseria della Lazio, che peraltro ha perso anche Romagnoli, quindi il reparto centrale deve essere ricostruito da capo".

Concludeo, ha spiegato: "È chiaro che io credo che l'alternativa non possa essere che qualche soldo, ovviamente necessario, ma anche un calciatore. Io credo che Lucca potrebbe essere un profilo interessante per questa squadra, però è chiaro che negli ultimi anni ha deluso, ha deluso anche a Napoli oggettivamente, malgrado il bellissimo passato e il trascorso con il Pisa, questo ragazzo non è riuscito ad esplodere completamente. Potrebbe essere la soluzione, certamente dobbiamo prendere atto del fatto che la Lazio non ha grandi risorse, quindi deve in qualche modo anche fare buon viso a cattivo gioco".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE