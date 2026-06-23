Braglia spiega: "Alla Lazio ora non è facile. Gattuso ha bisogno di..."
23.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Serra
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso in panchina al posto di Maurizio Sarri. Proprio nelle ultime ore, infatti, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club biancoceleste. Di seguito il suo pensiero.
"Non è facile alla Lazio ora, per tutti i problemi e per una Roma che invece va bene. Non discuto il valore di Gattuso, ma c'è un ambiente e una società che ledono la serenità dello spogliatoio. Il valore della rosa non è quella che sperava di avere, ma Gattuso ha bisogno della società".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.