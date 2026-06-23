Abodi su Malagò: "Le cose da fare si conoscono, l'importante è farle"

A margine della presentazione del Bando Oratori 2026 il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è tornato a parlare dell’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della Figc: "Ogni scelta è giusta, la differenza non la fanno le persone ma le cose che si fanno. Le cosa da fare si conoscono, l’importante è farle”.

“Ci vediamo giovedì, a fine giornata: io ascolterò soprattutto, perché non ho avuto modo di farlo prima, il programma e le sue priorità. Sentirò quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene il tema: le cose che mi dirà sono quelle di cui parliamo da 16 anni”.

“Credo sia il tempo di passare dalle parole ai fatti, vediamo se ci saranno le condizioni: da parte nostra ci sono sempre state, mi auguro che il primo passo possa farlo il sistema calcio”.

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