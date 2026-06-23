Mondiali 2026 | Dopo Haaland e Mahrez tocca a Kane e Ronaldo: le sfide
23.06.2026 15:30 di Simone Locusta
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Dopo la vittoria della Norvegia di Haaland per 3-2 contro il Senegal e quella dell'Algeria di Mahrez per 1-2 ai danni della Giordania, restano ancora due partite per chiudere la giornata (sempre considerando il fuso orario italiano). Le altre due sfide in programma vedranno protagonisti Ronaldo e il suo Portogallo e Kane con l'Inghilterra. Di seguito il programma:
PORTOGALLO - UZBEKISTAN (Ore 19:00)
INGHILTERRA - GHANA (Ore 22:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.