Calciomercato Lazio | Sabatini: "Gila - Napoli? Posso dire solo che..."

Il futuro Mario Gila è argomento caldissimo in casa Lazio. Il difensore ha palesato la volontà di voler cambiare aria, terminare la sua esperienza in biancoceleste e ripartire dal Napoli. Il gelo tra le due società si starebbe man mano sciogliendo e la trattativa si sta sbloccando. Sull'argomento, nel corso del suo intervendo a Radio Tutto Napoli, si è espresso Walter Sabatini.

Queste le considerazioni del direttore sportivo: “È una dinamica del mercato che produce inevitabilmente degli effetti. Quando manca un anno alla scadenza, nel giro di sei mesi il giocatore può liberarsi. Ma questo lo sa il Napoli, così come lo sa la Lazio: quindi se la giocano alla pari. Per quanto riguarda il calciatore, non entro nella valutazione perché potrebbe essere sconveniente. Posso dire che Gila è un giocatore che mi piace molto. Però non voglio parlare di calciatori in epoca di calciomercato, perché sarebbe una scorrettezza che non posso permettermi. È un difensore molto forte, con una personalità ben definita: è un comandante, un recuperatore di palloni. Anche quando la squadra è in difficoltà e lascia campo alle spalle, sarebbe un'ottima scelta”.

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