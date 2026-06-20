Calciomercato Lazio | Lucca per arrivare a Gila: il Napoli studia la formula
CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Il suo contratto scade nel 2027, la Lazio sembra stia ammorbidendo la sua posizione e stia aprendo a una sua cessione in questa sessione di mercato. Il Napoli è in pole, Allegri vuole il centrale spagnolo per rinforzare il reparto difensivo.
I partenopei stanno spingendo, lo spagnolo anche. Al momento, però, non c'è intesa sulla cifra: Lotito valuta 30 milioni l'ex Real Madrid, una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli, soprattutto considerando il contratto in scadenza tra un anno.
Secondo quanto riportato dal giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport, la chiave di volta può essere l'inserimento di Lorenzo Lucca all'interno della trattativa. La Lazio cerca un attaccante, Lucca è in uscita, se Napoli e Lazio trovano la formula giusta può diventare una pista su cui lavorare nei prossimi giorni.