Lazio, Vitale sicuro: "Lotito vuole spendere il meno possibile e..."

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, il dirigente Pino Vitale ha parlato del modo di operare del presidente della Lazio Claudio Lotito, soprattutto per possibili affari con la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

"Fare affari con Cairo o con Lotito non è mai fare affari. Te hai dato al Torino un giocatore che sì ha fatto male negli ultimi due anni (Comuzzo, ndr.), ma con un diritto di riscatto così alto te lo prendono solo per rivenderlo. Avrei messo una recompra sul calciatore. Lo stesso penso di Lotito per Brescianini e Fabbian, aspetterà l'ultimo per spendere il meno possibile. E non parlo di tutti i giocatori perché sennò sembra di rompere le scatole. Se le cifre di Moreno sono confermate, la Fiorentina ha fatto un'operazione importante".