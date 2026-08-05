Calciomercato | Inter e Juve pensano a uno scambio: i calciatori in ballo

05.08.2026 14:00 di  Antoniomaria Pietoso  Twitter:    vedi letture
Calciomercato | Inter e Juve pensano a uno scambio: i calciatori in ballo
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L'Inter continua a pensare a Nico Gonzalez. L'argentino, di proprietà della Juventus ma che ha giocato nell'ultima stagione all'Atletico Madrid, ha disputato un buon Mondiale e i nerazzurri sono alla ricerca di un esterno capace di saltare l'uomo dopo l'addio di Dumfries. La strada per arrivare all'ex viola però non è semplice e così i meneghini avrebbero pensato a uno scambio per convincere i bianconeri.

Il nome che potrebbe finire nell'affare come contropartita è quello di Davide Frattesi che non ha mai acceso l'entusiasmo di Chivu. Lo scambio tra i due calciatori aiuterebbe i due club a colmare le lacune delle rose e accontenterebbe i rispettivi allenatori. Un'operazione che rimane difficile per gli elevati costi dei cartellini dei calciatori e per le eventuali situazioni da sistemare ma che va monitorata con attenzione. 

Antoniomaria Pietoso
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Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.