Lazio, Marusic fondamentale anche per Gattuso: leader dentro e fuori dal campo

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RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic non sarà il giocatore più appariscente della rosa, ma continua a ritagliarsi un ruolo fondamentale nella Lazio. Anche Gennaro Gattuso se n'è accorto fin dai primi giorni di lavoro e, dopo l'amichevole di Ascoli, ha scelto proprio il montenegrino per lanciare un messaggio chiaro al gruppo: "Ci vorrebbe una vagonata di giocatori come lui".

Parole che certificano il ruolo sempre più centrale del numero 77, diventato un punto di riferimento non solo per le sue qualità tecniche, ma soprattutto per affidabilità, spirito di sacrificio e disponibilità. La sua forza, del resto, è sempre stata la duttilità.

In questo ritiro Gattuso lo ha già impiegato da terzino destro, sulla corsia sinistra e perfino al centro della difesa. Proprio quest'ultima soluzione, sottolinea il Corriere dello Sport, ha dato risposte incoraggianti, tanto da rappresentare un'opzione concreta in attesa di rinforzi per il reparto arretrato. Una versatilità che negli anni era stata sfruttata anche da Inzaghi, Sarri, Tudor e Baroni, ma che oggi assume un valore ancora maggiore in una difesa numericamente ridotta.

L'importanza di Marusic, però, va oltre il campo. Gattuso vuole costruire una squadra con una forte identità e ha individuato nel montenegrino uno degli uomini incaricati di trasmettere mentalità e cultura del lavoro ai più giovani. Non è un caso che, con 354 presenze, sia già il sesto giocatore più presente nella storia della Lazio e abbia nel mirino i record di Lulic (371) e Negro (376).