Atalanta, attento Sarri: la Premier può soffiarti Esposito

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RASSEGNA STAMPA - L'Atalanta osserva con attenzione l'evolversi della situazione legata a Sebastiano Esposito, ma non ha ancora deciso di affondare il colpo. Il profilo dell'attaccante piace alla dirigenza nerazzurra, ma non è l'unica. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oltre all'Atalanta resta vigile l'Hull City, pronto a inserirsi per convincere il Cagliari e portare l'attaccante in Premier League.