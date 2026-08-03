WOMEN | Italia - Bielorussia, scelta la sede del match: dove si giocherà

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L'Italia del ct Soncin dovrà affrontare i playoff per la qualificazione al Mondiale che si disputerà in Brasile nel 2027, l'avversaria delle azzurre è la Bielorussia. È previsto un doppio confronto e il ritorno, in programma il 13 ottobre alle 18:15, si disputerà al Franchi di Firenze.

Sarà la quarta volta che l'Italia giocherà nell'impianto fiorentino che finora ha sempre portato buoni risultati: a Firenze sono arrivate le vittorie con il Portogallo (3-0) nel 2018 e quella con Israele (12-0) nel 2021 che hanno consentito alla squadra di ottenere il pass per il Mondiale del 2019 e per l’Europeo del 2022. In caso di vittoria contro la Bielorussa, le azzurre affronteranno la Finlandia nel secondo turno dei play-off si disputerà il 1° e il 5 dicembre.

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