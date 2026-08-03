Lazio, altri due addii nel settore giovanile: di chi si tratta

La Lazio perde due giovani. Lasciano Formello due ragazzi dell'Under 18 ed entrambi classe 2008: il primo è il centrocampista Alessandro De Cortes (2 gol e 3 assist nell'ultima stagione) che passa all'Atletico Lodigiani, mentre il secondo è il difensore centrale Francesco Macerata (22 presenze totali nella scorsa annata) che ha firmato con il Trastevere.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03