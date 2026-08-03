Lazio, il mercato va a rilento: per l'attacco è tutto bloccato

03.08.2026 11:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, il mercato va a rilento: per l'attacco è tutto bloccato
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RASSEGNA STAMPA - A forza di aspettare, le occasioni rischiano di sfumare. Se già a luglio Gennaro Gattuso aveva invitato con toni pacati la società ad accelerare sul mercato, dopo l'amichevole con l'Avellino è stato anche Alessandro Nesta a sottolineare la necessità di intervenire: "Sul mercato c'è tanto da fare".

A meno di due settimane dall'esordio in Coppa Italia contro il Mantova, la Lazio continua a muoversi con estrema lentezza. Pur senza un blocco ufficiale, il mercato biancoceleste resta di fatto fermo: come ricorda il Messaggero, nell'era Lotito solo nel 2012, al primo lunedì di agosto, non era ancora arrivato alcun acquisto a titolo oneroso.

Per l'attacco, una delle priorità di Gattuso, non si intravedono sviluppi immediati. Santiago Gimenez resta un sogno complicato, mentre Franjo Ivanovic continua a essere ai margini del Benfica, ma non è convinto della destinazione Hull City.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.