Lazio, il mercato va a rilento: per l'attacco è tutto bloccato
RASSEGNA STAMPA - A forza di aspettare, le occasioni rischiano di sfumare. Se già a luglio Gennaro Gattuso aveva invitato con toni pacati la società ad accelerare sul mercato, dopo l'amichevole con l'Avellino è stato anche Alessandro Nesta a sottolineare la necessità di intervenire: "Sul mercato c'è tanto da fare".
A meno di due settimane dall'esordio in Coppa Italia contro il Mantova, la Lazio continua a muoversi con estrema lentezza. Pur senza un blocco ufficiale, il mercato biancoceleste resta di fatto fermo: come ricorda il Messaggero, nell'era Lotito solo nel 2012, al primo lunedì di agosto, non era ancora arrivato alcun acquisto a titolo oneroso.
Per l'attacco, una delle priorità di Gattuso, non si intravedono sviluppi immediati. Santiago Gimenez resta un sogno complicato, mentre Franjo Ivanovic continua a essere ai margini del Benfica, ma non è convinto della destinazione Hull City.