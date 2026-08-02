RIVIVI LA DIRETTA - Ascoli - Lazio 1-2: Zaccagni e Ratkov firmano la rimonta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole

Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli

Domenica 2 agosto 2026, ore 20:45

ASCOLI - LAZIO 1-2 (61' Chakir, 66' Zaccagni, 88' Ratkov)

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (69' Oliveri), Curado (81' Diamanti), Nicoletti (74' Rizzo), Guiebre (32' Zagari); Acampora (74' Gorica), Milanese (81' Russo); Silipo (74' De Pieri), Perciun (86' Conti), D'Uffizi (74' Lo Scalzo); Chakir (74' Gori). A disp.: Dente, Crespi, Caucci. All.: Tomei.

LAZIO (4-3-3): Mandas (74' Motta); Lazzari (74' Floriani Mussolini), Doekhi (74' Bordon), Provstgaard (74' Romagnoli), Marusic (74' Pedraza); Dele-Bashiru (74' Belahyane), Rovella (74' Farcomeni), Taylor (74' Przyborek); Noslin (74' Cancellieri), Dia (74' Ratkov), Zaccagni (74' Serra). A disp.: Renzetti, Galassi, Artistico. All.: Gattuso.

NOTE

Arbitro: Andrea Zanotti (sez. Rimini)

Assistenti: Simone Pistarelli - Matteo Lauri

IV ufficiale: Juan Luca Sacchi

Recupero: 2' ; 5'

Ammoniti: -

Espulsi: -

SECONDO TEMPO

90'+ 5 - L'arbitro fischia la fine. Vince la Lazio, che batte l'Ascoli in rimonta per 1-2.

90' - Cinque minuti di recupero.

88' - Raddoppio della Lazio: ha segnato Ratkov. Assist di Przyborek dopo lo scambio con Belahyane. Il centravanti serbo anticipa il suo marcatore e segna di punta. È 1-2.

81' - Colpo di testa di Ratkov: palla fuori.

78' - Przyborek si guadagna un calcio di punizione. Tira Ratkov, para Vitale e Serra viene anticipato sulla respinta.

74' - Tempo di cambi per Gattuso. Escono tutti, questa è la nuova formazione della Lazio in 4-2-3-1: Motta; Floriani Mussolini, Bordon, Romagnoli, Pedraza, Farcomeni, Belahyane; Cancellieri, Przyborek, Serra; Ratkov.

73' - Calcia anche Taylor: palla alta.

71' - Tiro da fuori di Noslin: grande risposta di Vitale in calcio d'anholo.

68' - Problemi per Alagna in occasione del gol di Zaccagni: duro scontro tra il portiere dell'Ascoli e il suo difensore, costretto a uscire in barella. Al suo posto entra Oliveri.

66' - Pareggio della Lazio: gol di Zaccagni, servito dalla destra da Dia dopo lo scambio con Taylor. Tap-in vincente sotto porta da parte del capitano della Lazio: è 1-1.

63' - Altra occasione per l'Ascoli: D'Uffizi va vicinissimo al raddoppio di testa. Palla alta sopra la traversa.

61' - Vantaggio dell'Ascoli: ha segnato Chakir. Sorpresa la difesa della Lazio sul filtrante di D'Uffizi in profondità. A tu per tu con Mandas, il centravanti non sbaglia: è 1-0.

58' - Lancio in profondità per l'Ascoli: Mandas esce e spazza con i piedi.

53’ - Azione prolungata della Lazio che non riesce ad arrivare al tiro dopo una serie di errori e rimpalli nei pressi dell’area di rigore dell’Ascoli. Alla fine è Zaccagni a subire fallo.

49' - Azione personale sulla destra di Dele-Bashiru che prova il cross, murato in angolo.

46' - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo, ancora 0-0.

45' - Altra occasionissima per Dia. Tutto solo in area, il centravanti calcia troppo centrale con il sinistro. Blocca a terra Vitale. L'arbitro concede due minuti di recupero.

44' - Cross basso di Lazzari dalla destra. Trovato Dia in area, che si gira e calcia col destro. Mura Alagna prima che la palla arrivi in porta.

43' - Contropiede dell'Ascoli che si conclude con il tiro dalla sinistra di D'Uffizi, murato da Doekhi.

40' - Filtrante di Taylor per Marusic sulla sinistra. Il suo cross arriva a Dia, poi deviato in angolo.

38' - Lancio lungo di Noslin per Dele-Bashiru, scattato in profondità a tu per tu con Vitale. Il nigeriano lascia rimbalzare il pallone e prova il tocco sotto: il suo tiro finisce di poco sopra la traversa.

36’ - Ci prova Alagna da fuori. Tiro svirgolato, palla alta.

31' - Lancio in profondità di Marusic per Dia, che spreca tutto provando a servire Lazzari sulla destra. Palla troppo lunga: rimessa dal fondo per l'Ascoli.

26' - Termina il cooling break: si riparte.

24' - Palo esterno dell'Ascoli sul tiro di D'Uffizi. Ma è tutto fermo: si alza la bandierina, è fuorigioco. Dopo di che l'arbitro Zanotti ferma il gioco: cooling break.

21’ - Buona azione dal basso della Lazio. Mandas trova Noslin che gira di prima per Dia. Il centravanti si autolancia verso la porta superando il proprio marcatore e arrivando a calciare da posizione un po’ defilata. La sua conclusione però è troppo schiacciata: blocca Vitale sul primo palo.

16' - Rovella prova il lancio per Zaccagni: troppo lungo, blocca Vitale.

13' - Tiro deviato di Taylor: palla in angolo.

10' - Problemi per Marusic. Servito in profondità da Zaccagni, il terzino inciampa sul pallone proprio sulla linea di fondo campo e finisce contro il muro della tribuna del Del Duca. Rimasto a terra, poco dopo si rialza e si riprende a giocare.

9' - Taylor va vicinissimo al gol. Ricevuta palla da Noslin, l'olandese prende la mira e calcia con il destro. Il suo tiro incrociato termina di poco a lato.

7' - Fallo di Zaccagni su Silipo. Si riparte con un calcio di punizione per l'Ascoli.

3' - Primo affondo della Lazio a sinistra: Zaccagni fa correre Marusic, il cui cross viene murato in angolo.

1' - Inizia la gara al Del Duca.

AGGIORNAMENTO ORE 20:48 - Minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Riscaldamento terminato: a breve l'inizio dell'amichevole al Del Duca.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Le due squadre entrano in campo per il riscaldamento. Il capitano Mattia Zaccagni chiama tutto il gruppo sotto il settore ospiti della Lazio per ricevere l'applauso e l'incitamento dei tifosi presenti. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta dell'amichevole tra Ascoli e Lazio. È la quarta gara del precampionato della squadra di Gattuso, dopo quella contro l'Avellino giocata a Formello. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.