Ascoli - Lazio, le formazioni ufficiali: giocano Dia e Zaccagni
02.08.2026 19:50 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli
Domenica 2 agosto 2026, ore 20:45
FORMAZIONI UFFICIALI DI ASCOLI - LAZIO
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Acampora, Milanese; Silipo, Perciun, D'Uffizi; Chakir. A disp.: Dente, Crespi, Zagari, Caucci, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori. All.: Tomei.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, R. Bordon, Floriani M., Pedraza, Romagnoli, Belahyane, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Artistico, Cancellieri, Ratkov, Sana Fernandes, Serra. All.: Gattuso.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.