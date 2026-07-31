Calciomercato Lazio | Taylor, c'è la Juve: ma da Formello sparano alto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La notizia lanciata da Damiano Er Faina sul proprio profilo X trova conferme. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus è interessata all'acquisto di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, arrivato a gennaio dall'Ajax per circa 17 milioni di euro, nelle ultime ore è finito alla ribalta nelle pagine di cronaca per il battibecco avuto con Gattuso durante l'allenamento mattutino di ieri. Un caso che, però, nel pomeriggio è rientrato tra 'schiaffi' e risate.

LE RIFLESSIONI DI TAYLOR - Taylor si allena con la Lazio, si sta proiettando alla prossima stagione, ma valuta anche la possibilità di lasciare la Capitale dopo appena 8 mesi. Quando era arrivato a Roma aveva parlato delle promesse fattegli dalla società per un progetto di stampo europeo, per poi rendersi conto già dopo poche settimane che la realtà era un'altra. Il nono posto dello scorso anno è stato motivo di riflessione per molti, compreso il classe 2002 olandese.

LA RICHIESTA DELLA LAZIO - L'interesse della Juve, in questo senso, potrebbe smuovere qualcosa. Da Formello non c'è la volontà di lasciar partire il giocatore - probabilmente - più forte della rosa, a meno di offerte monstre che tocchino i 50 milioni di euro. Importante nell'ottica di una trattativa sarà anche la volontà dello stesso calciatore. Se Taylor dovesse spingere per approdare in bianconero, allora i biancocelesti sarebbero costretti ad abbassare le pretese, ma sempre con l'obiettivo di non scendere sotto i 40.

LA JUVE DEVE CEDERE KOOPMEINERS - Prima di poter considerare ogni possibilità, però, la Juventus dovrà muoversi in uscita. La società bianconera deve liberare uno slot a centrocampo e il profilo in partenza sembrerebbe quello di Teun Koopmeiners. Senza la cessione dell'ex Atalanta, Taylor resterà solo un nome scritto in una lista nei cassetti di Vinovo.