Calciomercato Lazio | Markmann, cambia tutto: cosa sta succedendo

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di una Lazio vicina a Markmann, con un'intesa tra i club sulla base di 6 milioni più 2 di bonus rivelata da Alfredo Pedullà. Una ricostruzione che trova conferme dopo una trattativa che, effettivamente, è andata avanti a lungo, con contatti continui e intensificati nelle ultime ore fino al principio di accordo tra le parti raccontato dal noto esperto di mercato. Nonostante questo, però, secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi.it tutto ciò non basta per la chiusura dell'affare: la fumata, almeno per adesso, è tutt'altro che bianca.

Il vero nodo non è l'accordo tra i club effettivamente raggiuntino, bensì la volontà del calciatore. Attraverso il proprio entourage, Markmann non ha ancora fatto arrivare quel via libera che la Lazio si aspettava. Anzi. L'inserimento del Trabzonspor e alcune opportunità che potrebbero aprirsi in Premier League hanno inevitabilmente rallentato tutto. Il difensore danese prende tempo, valuta e, almeno oggi, sembra orientato a capire se il mercato possa offrirgli altre destinazioni.

La Lazio, dal canto suo, non considera definitivamente chiusa la porta. Markmann resta un profilo apprezzato e monitorato, ma il club biancoceleste non può permettersi di aspettare all'infinito. Il radar continua a muoversi alla ricerca del tassello giusto per completare il reparto difensivo. Ad oggi, però, il vento soffia lontano da Formello e quella che fino a pochi giorni fa sembrava una trattativa in discesa rischia di trasformarsi in un'occasione destinata a sfumare.