UFFICIALE - Piemonte torna alla Roma dopo gli anni alla Lazio Women

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Ora è anche ufficiale: dopo aver lasciato la Lazio Women da svincolata Martina Piemonte rimane nella Capitale ma cambia maglia. L’attaccante torna infatti alla Roma, dove aveva già giocato nella stagione 2018/19. Di seguito il comunicato.

“L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Piemonte. Martina torna alla Roma, firmando un contratto fino al 2029, dopo la stagione 2018/19 nella quale colleziona 22 presenze segnando 6 gol totali”.

“L’attaccante italiana nella sua carriera ha girato l’Italia e l’Europa, giocando sia in Spagna che in Inghilterra. Dal 2012 è stabilmente nelle fila delle Nazionali giovanili e poi Maggiore. Con la Roma tornerà ad indossare la maglia numero 18. Bentornata alla Roma, Martina!”.