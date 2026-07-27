UFFICIALE - Piemonte torna alla Roma dopo gli anni alla Lazio Women
27.07.2026 20:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Ora è anche ufficiale: dopo aver lasciato la Lazio Women da svincolata Martina Piemonte rimane nella Capitale ma cambia maglia. L’attaccante torna infatti alla Roma, dove aveva già giocato nella stagione 2018/19. Di seguito il comunicato.
“L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Piemonte. Martina torna alla Roma, firmando un contratto fino al 2029, dopo la stagione 2018/19 nella quale colleziona 22 presenze segnando 6 gol totali”.
“L’attaccante italiana nella sua carriera ha girato l’Italia e l’Europa, giocando sia in Spagna che in Inghilterra. Dal 2012 è stabilmente nelle fila delle Nazionali giovanili e poi Maggiore. Con la Roma tornerà ad indossare la maglia numero 18. Bentornata alla Roma, Martina!”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.