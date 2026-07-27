Lazio, il segreto di Markmann: l'ultimo gioiello di Right to Dream

Non è un caso che il Nordsjaelland negli ultimi anni è diventata una realtà capace di produrre giovani talenti con regolarità. In un calcio in ascesa come quello danese, la società di Farum si è contraddistinta per avere uno dei vivai più all'avanguardia d'Europa. È il frutto di un lavoro iniziato anni fa, precisamente nel 2015, quando la società Right to Dream ha ufficializzato l'acquisizione del Nordsjaelland rendendolo la prima società sportiva al mondo a passare sotto la gestione di un'accademia giovanile africana.

RIGHT TO DREAM - Right to Dream nasce in Ghana nel 1999 con il triplice obiettivo di formare talenti sotto il piano sportivo, umano ed educativo. L'acquisizione della società danese nel 2015 ha rappresentato un punto di svolta decisivo per la storia dell'azienda che ha potuto quindi beneficiare di un canale che portasse i propri prodotti a giocarsi le proprie carte ed eventualmente esordire nel calcio professionistico europeo.

MARKMANN - In questi ultimi anni il Nordsjaelland è diventato un contenitore di talenti danesi e africani, che gli hanno permesso di emergere come la società europea con l'età media più bassa in assoluto. Dal vivaio del club di Farum sono usciti giocatori come Kudus, Sulemana, Adingra, Osman e Nuamah. Ma non solo. Alla lunga lista di talenti si può aggiungere anche il profilo di Noah Markmann, nato e cresciuto in Danimarca ma sotto la gestione e il controllo della Right to Dream. Il centrale cercato dalla Lazio è uno dei massimi rappresentanti della filiera europea/danese del vivaio FCN.

Nonostante Right to Dream abbia la sua sede principale in Ghana e dall'Africa spedisca i suoi migliori prodotti al Nordsjaelland lavora in perfetta sinergia con il settore giovanile locale del club danese. Di cui, ricordiamo, è proprietario. Questo sistema si sostiene finanziariamente grazie allo sviluppo e alla valorizzazione dei giovani talenti, che dopo esser stati lanciati e mostrati nel panorama europeo vengono ceduti nei principali campionati europei.

MARKMANN VERSO LA LAZIO - Un destino che, quindi, spetterà anche a Noah Markmann. Come decine prima di lui, il classe 2007 è un giocatore destinato a lasciare il club del proprio Paese per partecipare a un progetto che potremmo definire di 'player trading', volto a finanziare la produzione di nuovi calciatori. Destino che potrebbe spingerlo a vestire i colori biancocelesti e a mettersi al servizio di Gennaro Gattuso, seguendo le orme dei suoi connazionali: Provstgaard e Isaksen.