Italia, Malagò assicura: "Parlerò con tutti il prima possibile"

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un vero e proprio caos quello che si è generato attorno a quello che sarà il prossimo ct della Nazionale italiana. L’unica certezza, al momento, è che non sarà Andrea Pirlo. Sul tema ecco le parole del presidente della Figc Giovanni Malagò ospite de Il Sole 24 Ore: “Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia”.

“Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare. Lo stiamo facendo, anche tra mille complessità, perché c'è da fare una trasformazione. C'è da tenere conto che siamo un Paese prima che era calciocentrico, oggi invece, mentre ora non lo siamo più perché ci sono anche tanti altri sport”, ha concluso Malagò.

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