Lazio - Flaminia Civita Castellana, le formazioni ufficiali: gioca Artistico, c'è Pedraza
26.07.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Training Center, Formello
Domenica 26 luglio 2026, ore 18
LAZIO - FLAMINIA CIVITA CASTELLANA
LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Artistico, Serra. A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic. All.: Gattuso.
FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (3-4-1-2): Fioravanti; Neri, Bonugli, Marnati; Rivelli, Fortun Raposo, Risolo, Casoli; Agrimi; Volpe, Bocci. A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D'Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi. All.: Onofri.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.