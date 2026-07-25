Ex Lazio | Gila, esordio drammatico con il Milan: si è infortunato in amichevole

Inizia come peggio non poteva l'avventura di Mario Gila al Milan. A soli 20' dall'inizio dell'amichevole della squadra di Amorim contro il Celtic, il difensore spagnolo - schierato titolare - è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Una pessima notizia per l'ex Lazio e per il club rossonero che, pochi giorni fa, aveva speso 30 milioni di euro per acquistarlo. Non sono ancora noti l'entità e, quindi, i tempi di recupero. Gila ha lasciato il campo toccandosi la coscia destra, la speranza è che sia stata solo una sostituzione precauzionale.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_