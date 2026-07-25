Ex Lazio | Castellanos può tornare in Liga: un club su di lui
25.07.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Taty Castellanos può lasciare l'Inghilterra dopo nemmeno un anno. A seguito della retrocessione in Championship del West Ham, l'ex centravanti della Lazio è richiesto dalla Liga, dove ha giocato con il Girona (per poi essere acquistato proprio dal club biancoceleste). Come riportato da lacolinadenervion.com, infatti, l'argentino sarebbe stato offerto al Real Betis. Il suo nome è in lista insieme a quello di Kevin Denkey.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.