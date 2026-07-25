WOMEN | Goldoni: "Alla Lazio sono rinata. Questa stagione possiamo stupire"

Eleonora Goldoni, a margine della prima amichevole della preparazione estiva, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel facendo un punto sulla squadra: "È stato un bel test, siamo una squadra completamente rinnovata quindi era importante trovare le combinazioni, i ritmi e iniziare a conoscersi. Abbiamo fatto una bella prestazione credo. C’è ancora tantissimo da lavorare, tanti spunti e gli obiettivi sono alti. Abbiamo molta molta voglia di metterci in gioco”.

“Siamo all’inizio di un lungo percorso, è stato un test fondamentale per capire dove possiamo ancora migliorare e non sono tanto importanti i gol e chi li ha fatti, ma riuscire a capire e avere fiducia in quello che il mister ci insegna facendolo nostro arrivando a comprendere le dinamiche e le combinazioni giuste per fare gol”.

“Il capitano della nostra squadra è Castiello e insieme a Visentin sono due bandiere. Io qui mi sento a casa, è famiglia. Mi sento abbracciata, è il posto dove sono rinata e ho ritrovato passione e felicità nel giocare. Tengo a questo club e a questa squadra. Voglio ancora migliorare tanto e dare tutto quello che ho a questa squadra”.

“Cosa voglio migliorare e cosa voglio dare al nuovo centrocampo della Lazio? Mi piacerebbe prendermi le responsabilità che il mister mi dà, mi piace farlo e aiutare le ragazze nuove. Sento di volerlo e poterlo fare. Al livello di migliorie personali, voglio lavorare tanto sulla gestione palla e visione periferica. Sono aspetti che da quando sono alla Lazio con Grassadonia ci ho lavorato tanto, posso migliorare. È un mister che sta attento al minimo dettaglio, quello che ci insegna ce lo ritroviamo sul campo. Quello che imparo io, anche se a 29 anni, se possono farlo quelle più giovani mi piacerebbe trasmetterglielo e continuare a lavorare. Sogno nel cassetto per questa stagione? Arrivare in quei primi tre posti dove la Lazio merita. La scorsa stagione li abbiamo toccati, ci sono sfuggiti ma penso che possiamo stupire. Lo meritiamo, ci possiamo arrivare”.

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