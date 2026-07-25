PRIMAVERA | Lazio, Curzi saluta: vicino il passaggio alla Ternana
25.07.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Nuovo addio dalla Primavera della Lazio. Come riportato da Il Corriere dell'Umbria, Simone Curzi è sempre più vicino al passaggio alla Ternana. È l'ultimo giovane attenzionato dal diesse Mammarella, che sta chiudendo per il trequartista classe 2007 e altri giovani che presto vestiranno la maglia della Fere. Uno sicuramente arriverà da Formello e lascerà la squadra di Punzi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.