Calciomercato Lazio | Gimenez, la conferma: "C'è la volontà di..."
24.07.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio è interessata a Santiago Gimenez del Milan. È uno dei nomi principali per l'attacco, ma anche tra i più complicati in assoluto. Come vi abbiamo raccontato, ci sono stati dei primi contatti tra la società biancoceleste e l'agente del messicano per capire la fattibilità dell'operazione, che sarebbe possibile solo in prestito. In merito all'affare è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giornalista Paolo Bargiggia. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lazio su Gimenez? E' partita da un mese la questione, c'è la volontà della Lazio di provarci a certe cifre ma non so a che punto sia".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.