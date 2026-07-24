Calciomercato Lazio | Gimenez, la conferma: "C'è la volontà di..."

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La Lazio è interessata a Santiago Gimenez del Milan. È uno dei nomi principali per l'attacco, ma anche tra i più complicati in assoluto. Come vi abbiamo raccontato, ci sono stati dei primi contatti tra la società biancoceleste e l'agente del messicano per capire la fattibilità dell'operazione, che sarebbe possibile solo in prestito. In merito all'affare è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giornalista Paolo Bargiggia. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lazio su Gimenez? E' partita da un mese la questione, c'è la volontà della Lazio di provarci a certe cifre ma non so a che punto sia".