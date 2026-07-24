Italia, si decide il prossimo ct: Pirlo è il favorito. Tutti i dettagli
24.07.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Maldini e Leonardo puntano su Andrea Pirlo. Dopo i 'no' incassati da Guardiola e Ancelotti, la direzione della Nazionale italiana ha deciso di virare con forza sull'ex centrocampista come prossimo ct. Come riportato da Fabrizio Romano, è a un passo dal sedersi sulla panchina azzurra: dovrebbe firmare un contratto di quattro anni. Al momento è il favorito assoluto per il futuro dell'Italia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.