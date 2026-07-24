Calciomercato Lazio | Romagnoli all'Atalanta? La posizione del difensore

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RASSEGNA STAMPA - Romagnoli resta in attesa di una soluzione. Il trasferimento all'Al-Sadd è al momento bloccato: il club qatariota è alle prese con il divieto di effettuare operazioni internazionali e, per riaprire la trattativa, sarebbe necessario rinegoziare con la Lazio le modalità di pagamento, posticipando parte delle cifre concordate inizialmente.

Uno scenario tutt'altro che semplice. Non è escluso, inoltre, che dietro lo stallo ci sia anche un ripensamento dell'Al-Sadd, che nel frattempo ha cambiato allenatore e deve fare i conti con i limiti sul numero di calciatori extracomunitari tesserabili. Il difensore aspetta sviluppi e valuterà eventuali nuove offerte provenienti dall'estero.

Sullo sfondo resta anche l'ipotesi Atalanta, dove ritroverebbe Sarri, ma, come scrive il Corriere dello Sport, Romagnoli aveva espresso la volontà di non vestire un'altra maglia italiana per rispetto della Lazio.