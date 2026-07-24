Lazio, Rambaudi promuove Gimenez: "Mi piace molto. Al Milan..."

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Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la notizia di un tentativo concreto da parte della Lazio per arrivare a Santiago Gimenez del Milan. Di seguito il pensiero dell'ex calciatore biancoceleste:

"La caviglia di Gimenez? Dobbiamo capire cos’ha realmente, se dopo lo scorso stop di cinque mesi, quella dei Mondiali è o meno una ricaduta. Se il ragazzo dovesse accettare il trasferimento, immagino che la società farà le dovute considerazioni sulla sua forma fisica".

"A me piace molto. Con lui c’è l’attacco alla profondità, ha un terzo tempo ottimo sia di testa che di piede; la porta a Milano l’ha vista poco rispetto ai numeri che aveva registrato prima, quindi credo conti molto anche l’aspetto mentale, deve tornare a credere in se stesso. Per me è un ottimo giocatore, un grande attaccante. Il fatto che abbia fallito al Milan può essere utile, può essere uno stimolo per lui per riscattarsi”.