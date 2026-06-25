Coppa Italia | Lazio - Mantova, dove vedere i trentaduesimi in tv e in streaming
25.06.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio riparte dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo aver perso la finale della scorsa stagione contro l'Inter di Chivu, la squadra biancoceleste inizierà la nuova edizione del torneo dal primo turno, in virtù del nono posto nell'ultimo campionato. Per questo, la formazione di Gattuso sfiderà il Mantova (nono in Serie B) all'Olimpico nella giornata di domenica 16 agosto alle 21:15. La gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.