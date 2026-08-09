Lazio, ricordi Guarino? Era un obiettivo per la difesa: ripartirà dalla Turchia

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© foto di Federico Serra

Gabriele Guarino è sempre più vicino a lasciare l’Empoli. Il difensore classe 2004 è a un passo dal trasferimento al Samsunspor, club della massima serie turca, per un’operazione da circa 3 milioni di euro a cui andrà aggiunta una percentuale sulla futura rivendita.

La trattativa, già definita nei suoi contorni da diversi giorni, aveva subito un rallentamento legato ad alcune garanzie di pagamento richieste dall’Empoli. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, adesso però il nodo burocratico è stato risolto, l’ufficialità del trasferimento è attesa all’inizio della prossima settimana, salvo ulteriori intoppi.

Il centrale azzurro, reduce da una stagione da protagonista con l’Empoli, aveva attirato anche l’attenzione di diversi club italiani. Tra questi c’era la Lazio, che aveva valutato il classe 2004 come possibile rinforzo per il reparto difensivo allenato da Sarri.