Maldini: "Guardiola CT? Era tentato, scriveva già le formazioni". Il retroscena
Nella lunghissima intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha ripercorso gli ultimi mesi, che l'hanno vista all'interno dello staff della FIGC, salvo poi dimettersi - insieme a Leonardo - dopo il 'no' di Malagò alla candidatura di Pirlo come CT. L'ex Milan ha svelato la verità sulla situazione che ha coinvolto Pep Guardiola. Si è parlato di richieste esorbitanti, delle motivazioni più disparate per il rifiuto. Oggi Maldini ha voluto far chiarezza:
"Era molto tentato. È andato molto vicino ad accettare. Si era messo anche a scrivere la formazione sui fogli. I soldi non sono mai stati un tema. Pep ci ha detto chiaramente: datemi un euro in meno di quello che prendeva l'ultimo ct, e io sono a posto. Perché ha rifiutato? Per stanchezza, Guardiola viene da 10 anni massacranti in Premier. Si è operato alla schiena. Vuole riposarsi. Ma è stata una discussione molto seria, abbiamo studiato le rose, dagli Under 17 in su".