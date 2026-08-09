Maldini: "Guardiola CT? Era tentato, scriveva già le formazioni". Il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Nella lunghissima intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha ripercorso gli ultimi mesi, che l'hanno vista all'interno dello staff della FIGC, salvo poi dimettersi - insieme a Leonardo - dopo il 'no' di Malagò alla candidatura di Pirlo come CT. L'ex Milan ha svelato la verità sulla situazione che ha coinvolto Pep Guardiola. Si è parlato di richieste esorbitanti, delle motivazioni più disparate per il rifiuto. Oggi Maldini ha voluto far chiarezza:

"Era molto tentato. È andato molto vicino ad accettare. Si era messo anche a scrivere la formazione sui fogli. I soldi non sono mai stati un tema. Pep ci ha detto chiaramente: datemi un euro in meno di quello che prendeva l'ultimo ct, e io sono a posto. Perché ha rifiutato? Per stanchezza, Guardiola viene da 10 anni massacranti in Premier. Si è operato alla schiena. Vuole riposarsi. Ma è stata una discussione molto seria, abbiamo studiato le rose, dagli Under 17 in su".