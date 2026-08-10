Lazio, Mattioli e la notizia su Lotito: Radio Radio smentisce

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AGGIORNAMENTO ORE 12:25 - Risultano eliminati articolo sul sito e video pubblicati su YouTube e X da parte di Radio Radio. E attraverso un post su X, il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista ha fatto chiarezza sulla notizia lanciata in diretta sulle sue frequenze da Mario Mattioli: "Radio Radio è una radio libera e in diretta ognuno esprime il suo pensiero e diffonde notizie. Quella lanciata su una prima proposta Araba per la Lazio respinta da Lotito che ora starebbe pensando ad una controfferta, notizia diffusa da Mario Mattioli ci risulta DESTITUITA DI FONDAMENTO. Come direttore Editoriale ho il dovere di comunicare che a RadioRadio queste informazioni non risultano. Come sempre accade ognuno si assume la responsabilità di ciò che afferma".

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Mario Mattioli ha parlato del futuro della Lazio lanciando un'indiscrezione sulla possibile cessione della società da parte del presidente Lotito. Secondo lui, infatti, il patron avrebbe ricevuto un'offerta importante per vendere il club. Di seguito le sue parole in diretta su Radio Radio: "Stavo seguendo la vicenda di un saudita che è interessato ad acquisire alcune azioni di Lotito e della Lazio. Ha offerto 66 milioni: sono pochi, sembra che non si sia ritirato ma che voglia ridiscutere un'altra offerta. Potrebbe anche essere un'apertura da parte di Lotito, se ha valutato l'offerta e ne ha chiesti troppi di più. Non sto scherzando, non sto facendo una battuta. Io so che il saudita ha offerto un pacchetto di milioni per ottenere circa il 60% della Lazio. Lotito non ha ritenuto congrua l'offerta rilanciando a 200 milioni per il 60%. Il saudita invece di ritirarsi ci sta pensando".