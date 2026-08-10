Calciomercato Lazio | Capitolo attacco, due nuovi nomi in lista: di chi si tratta

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha visto sfumare anche Ivanovic, il classe 2003 ha preferito il Lens per la possibilità di disputare la Champions League in questa stagione costringendo Lotito e Fabiani a rimettersi sul mercato in cerca di un rinforzo offensivo da regalare a Gattuso. Gimenez è il preferito, ma la trattativa è complicata così come per Piccoli, Pinamonti e Lucca. Il motivo è sempre lo stesso: l’aspetto economico.

Con un potere d’acquisto ai minimi storici, si legge sul Messaggero, la società ha coperto anche un altro identikit ma l’unico modo è rimanere sottotraccia. Sebastiano Esposito è un nome, ma su di lui è piombato il Como. Può tornare in auge Fullkrug, ma l’ex Milan non scalda i cuori.

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