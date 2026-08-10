Lazio, Mimun sulla trasferta a Bologna: "Imbarazzante! Spero che..."

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Non è ancora ufficiale, è tutto da decidere ma in questi ultimi giorni si è fatta strada la possibilità che ai tifosi della Lazio venga negata la trasferta a Bologna. Il tifo organizzato, se l'ipotesi dovesse essere confermata, ha comunque trovato il modo per sostenere la squadra del cuore riuscendo anche stavolta a superare l'ennesimo ostacolo che gli è stato messo davanti.

C'è attesa, la speranza è che l'osservatorio ci ripensi e possa consentire ai sostenitori di poter vivere la passione per la propria squadra senza limiti. Intanto, via social, Clemente Mimun si è schierato dalla loro parte. Questo il messaggio del giornalista: "Spero che a Bologna ci ripensino:il campionato inizierebbe in modo imbarazzante se si impedisse ai tifosi laziali di assistere alla partita contro i rossoblu. Come in tutti gli stadi si facciano i controlli preventivi e si giochi la partita in serenità".

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