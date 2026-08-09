Bologna - Lazio, trasferta vietata: i motivi del clamoroso divieto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prima trasferta vietata per i tifosi della Lazio. "Il settore ospiti è attualmente chiuso. Inoltre, i residenti nella Regione Lazio non potranno acquistare biglietti per alcun settore dello stadio", si legge nel comunicato del Bologna, che ha annunciato la vendita dei biglietti per la prima giornata di campionato (24 agosto). E così sarà: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, è già arrivata la disposizione della questura ed è confermato che la trasferta al Dall'Ara sarà chiusa per i residenti nel Lazio. La tifoseria biancoceleste da tempo era già pronta a partire e sostenere la squadra lontano dall'Olimpico, che rimarrà pressoché vuoto e con pochissimi abbonamenti in virtù della contestazione in atto contro il presidente Lotito. E invece, in occasione del debutto in Serie A, questo non sarà possibile. A Bologna c'era grande preoccupazione per l'arrivo di numerosi laziali per motivi di ordine pubblico. E alla fine è stato disposto il divieto.

Pubblicato l'8/08 alle 19.45