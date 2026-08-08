Lazio, Doekhi-Provstgaard alla prova del nove: Gattuso cerca l'intesa

08.08.2026 10:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Doekhi-Provstgaard alla prova del nove: Gattuso cerca l'intesa

RASSEGNA STAMPA - Gattuso continua a lavorare sulla nuova coppia centrale della Lazio, quella formata da Doekhi e Provstgaard. È il tandem su cui, almeno per il momento, si fonda la rifondazione della difesa biancoceleste. Domani a Frosinone i due dovrebbero partire insieme dall'inizio: sarà probabilmente il test più significativo della preparazione.

Tre amichevoli sono ancora troppo poche per parlare di automatismi, con qualche difficoltà emersa soprattutto nella gestione della profondità e nei movimenti della linea. La nuova Lazio difenderà più alta, porterà pressione in avanti e accetterà maggiormente l'uno contro uno. Serviranno quindi centrali rapidi nelle letture, aggressivi e capaci di coprire ampi spazi alle proprie spalle. È la sfida principale per Doekhi e Provstgaard.

Provstgaard è stato promosso sul centrosinistra e rappresenta uno dei punti fermi del nuovo progetto. Doekhi, arrivato a parametro zero dall'Union Berlino, è invece chiamato a raccogliere l'eredità di Gila, ma la sua titolarità non è ancora blindata. La Lazio continua infatti a cercare un altro centrale, che potrebbe entrare in concorrenza con l'olandese.

Restano poi le alternative interne: Patric e Gigot, una volta recuperati, proveranno a rientrare nelle rotazioni, mentre Gattuso - scrive il Corriere dello Sport - sta valutando anche Marusic adattato al centro. Doekhi, intanto, ha già mostrato una qualità interessante sui calci piazzati offensivi, sfiorando più volte il gol.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.