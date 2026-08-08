Calciomercato Lazio | Hautekiet, si lavora sulla formula. E intanto il club...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in attesa, ha fatto le sue mosse sul mercato e ora attende risposte sia per la difesa sia per l’attacco. A proposito di Hautekiet, diventato la priorità per completare il reparto, gli agenti - riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport - hanno fatto tappa a Formello per approfondire i discorsi riguardanti non solo l’aspetto economico, ma anche quello tecnico. Vogliono capire quale ruolo e prospettive il loro assistito avrebbe nella squadra di Gattuso.

Intanto, prosegue il quotidiano, la società continua a lavorare per convincere il giocatore per poi concentrarsi sullo Standard Liegi. Quest’ultimo preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre Lotito e Fabiani - per necessità economiche - insistono su un prestito con diritto di riscatto. È una distanza importante da colmare, ma i biancocelesti sperano di poterlo fare ottenendo l’ok da Hautekiet che in vista del debutto in campionato in Belgio ha chiarito le sue ambizioni per il futuro: "Mi sento pronto, ho più fiducia nei miei mezzi. Durante l'estate mi sono allenato anche da solo. Sono molto felice, gioco in un club importante e tengo i piedi per terra". La Lazio però, non si è soffermata solo su di lui e - aggiunge il quotidiano - ha fatto sondaggi anche per Vasilije Markovic, classe 2008 dell'Austria Vienna.

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Pubblicato il 07/08